Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30185

В сумской школе № 12 внедряют проект «Школьный офицер полиции»

Сумы присоединились к проекту «Школьный офицер полиции», который стартовал в школе № 12.

В рамках его реализации начальник управления образования и науки Антонина Данильченко и руководитель патрульной полиции Сумщины Алексей Калюжный подписали план совместных мероприятий, направленных на эффективную профилактику правонарушений среди школьников.

Директор школы № 12 Ирина Губская отметила, что целью проекта является профилактика негативных явлений и правонарушений в школьной среде благодаря взаимодействию подразделения патрульной полиции с администрациями учебных заведений. Она выразила надежду, что отныне превентивное воспитание учащейся молодежи станет еще более эффективным.

После этого офицеры полиции, которые ранее прошли специальную подготовку, провели свое первое занятие для учащихся школы. Полицейские провели ознакомительное занятие, на котором рассказали об основных правилах дорожного движения, в игровой форме продемонстрировали жесты регулировщика, а также совместно с детьми изготовили светоотражающие элементы, которые прикрепили к школьным портфелям. В конце занятия школьники получили в подарок от полицейских детские учебные пособия по Правилам дорожного движения «1000 и 1 поворот».

Общество Полиция Школа № 12 Школы

По тематике

В Середина-Буде новый начальник полиции
15.01.2019 10:29

В Середина-Буде новый начальник полиции

Коллектив Середина-Будского отделение полиции возглавил капитан полиции Сергей Титенко....

В Шостке новый начальник полиции
14.01.2019 19:51

В Шостке новый начальник полиции

14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя....

В Кролевецкой полиции новый начальник
14.01.2019 17:57

В Кролевецкой полиции новый начальник

Майор Андрей Малюшин утвержден на должность начальника Кролевецкого отделения полиции....

В Глухове - новый начальник полиции
14.01.2019 16:57

В Глухове - новый начальник полиции

Личному составу Глуховского ОП представили нового руководителя....

Сумские полицейские отправились на Донбасс
10.01.2019 13:18

Сумские полицейские отправились на Донбасс

Начальник ГУНП области встретился с бойцами сводного отряда перед их командировкой на Донбасс....

view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
Сегодня 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
Вчера 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
Вчера 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.