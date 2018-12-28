В сумской школе № 12 внедряют проект «Школьный офицер полиции»

В рамках его реализации начальник управления образования и науки Антонина Данильченко и руководитель патрульной полиции Сумщины Алексей Калюжный подписали план совместных мероприятий, направленных на эффективную профилактику правонарушений среди школьников.
Директор школы № 12 Ирина Губская отметила, что целью проекта является профилактика негативных явлений и правонарушений в школьной среде благодаря взаимодействию подразделения патрульной полиции с администрациями учебных заведений. Она выразила надежду, что отныне превентивное воспитание учащейся молодежи станет еще более эффективным.
После этого офицеры полиции, которые ранее прошли специальную подготовку, провели свое первое занятие для учащихся школы. Полицейские провели ознакомительное занятие, на котором рассказали об основных правилах дорожного движения, в игровой форме продемонстрировали жесты регулировщика, а также совместно с детьми изготовили светоотражающие элементы, которые прикрепили к школьным портфелям. В конце занятия школьники получили в подарок от полицейских детские учебные пособия по Правилам дорожного движения «1000 и 1 поворот».
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