На Сумщине раскрыли два грабежа Только за минувшие сутки работники полиции городов Сумы и Ромны раскрыли два грабежа.

С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 11 грабежей, 8 из которых раскрыто полицией.

Вчера в Роменский отдел полиции поступило сообщение о грабеже. Как выяснилось, преступление было совершено после совместного распития спиртных напитков 42-летним потерпевшим из села Вьюнное Роменского района с двумя своими приятелями. После того, как подвыпивший хозяин заснул дома, его 41-летний приятель по бутылке вернулся в дом потерпевшего еще одним 32-летним ранее судимым жителем города Ромны. Вломившись в дом, мужчины избили хозяина, а затем вынесли из чужого дома телевизор, ТВ-тюнер, пару стульев, посуду и деньги. Сложив все это в корыто и поставив их на санки, злоумышленники увезли награбленное в соседнее село - Рогинцы, где проживал старший из грабителей. Именно у него дома полиция обнаружила и изъяла похищенные вещи.

А в Сумах полиция задержала 29-летнего ранее судимого мужчину, который вчера на улице Набережная реки Стрелка ограбил 30-летнего жителя областного центра, отобрав у него кошелек с деньгами в сумме 132 гривен. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении грабежа.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1-2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного правонарушения, злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.