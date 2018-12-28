Сумские футзалисты сыграют за кубок Украины

Встреча между «Food Centre-СумДУ» и «АРПИ Запорожье», который играет в Экстра-лиге, будет сыграна в воскресенье, 20 января в 15.00 в спортивном комплексе СумГУ (ул. Римского-Корсакова, 2).
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