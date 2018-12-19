На восточной границе пограничники усиливают охрану государственной границы

Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожаемых направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.
Отметим, что для выполнения задач пограничные подразделения обеспечены всеми материальными и техническими средствами для автономных действий в зимний период, сообщает пресс-служба ведомства.
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