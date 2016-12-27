В течение недели сумские рыбпатрульные зафиксировали 23 нарушения В период с 9 по 15 января работниками Сумского рыбоохранного патруля было осуществлено 25 рейда по водоемам и рынкам области.

В их ходе выявлены 23 нарушения рыбоохранного законодательства. В частности, составлено 12 протоколов по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушение правил рыболовства), семь - по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубые правонарушения), три - по ч. 1 ст. 881 КУоАП (незаконное приобретение или сбыт водных биоресурсов) и один акт бесхозного имущества.

За неделю нарушителям начислено 1037 грн штрафов. Ущерб, нанесенный рыбной отрасли, составили 1275 грн. У граждан изъято 5,1 кг водных биоресурсов и 6 единиц запрещенных орудий лова, заявили в Управлении Госрыбагентства в Сумской области.

Например, в Краснопольском районе в с. Турья госинспекторами были задержаны четверо граждан, которые с помощью драг добывали мотыля. Таким образом, им удалось поймать 2 кг этих беспозвоночных. Нанесен ущерб на сумму 1020 грн. На нарушителей составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Также во время проведения рейдов в магазинах патрульными выявлено два факта незаконной реализации личинки хирономид, общим весом 1,3 кг. Документов, подтверждающих законность приобретения мотыля у нарушителей не было. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП.

В Сумском районе в с. Зализняк инспекторами задержали двух нарушителей, которые рыбачили, используя две сетки «паук». Однако рыбы поймать не успели. На мужчин оформлено по одному админпротоколу по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Рыбоохранные патрульные продолжают задерживать нарушителей, осуществляющих вылов биоресурсов на зимовальных ямах. Нарушения были задокументированы на Бобриковской ГЭС, возле с. Селище в Лебединском районе, с. Собич Шосткинского района и на водохранилище Ромен Конотопского района. По данным фактам на граждан составлены протоколы (ч. 3 ст. 85 КоАП). Наложен по 85 грн штрафа на каждого человека.

Управление Госрыбагентства в Сумской области призывает граждан соблюдать природоохранного законодательства. В случае выявления нарушений - просьба срочно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую линию»: 0 (800) 50-52-50 или «горячую линию» ведомства: (096) 838-25-70.