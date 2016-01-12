В Сумах спасли младенца от переохлаждения (видео) Патрульные и неравнодушные граждане спасли маленького ребенка от переохлаждения.

Происшествие случилось 16 января, около 21 часов 30 минут, на улице Ремесленной. На линию 102 обратилась обеспокоенная женщина, которая сообщила, что под окнами ее дома неизвестные распивают спиртные напитки, громко кричат, а рядом с ними стоит детская коляска, в котором плачет младенец.

Экипаж патрульной полиции быстро направился по адресу. На месте происшествия полицейские обнаружили 24-летнюю женщину и 30-летнего мужчину, которые на скамейке злоупотребляли спиртными напитками. Как потом выяснилось, женщина была матерью ребенка, а мужчина оказался ее знакомым. Граждане вели себя вызывающе, агрессивно и не только никак не реагировали на замечания инспекторов, а даже не пытались успокоить ребенка.

«Сначала мы заметили, что ребенок не имеет перчаток, а когда подошли ближе, то увидели у него признаки переохлаждения. Не теряя времени, мы приняли решение временно изъять ребенка и положить его в служебное авто, чтобы он мог согреться до приезда медиков», - рассказывает инспектор 4-й роты батальона УПП в Сумской области Андрей Белицкий.

С этим не согласилась нетрезвая мать, которая начала кричать и хватать за одежду неравнодушных мужчин, заявительницу, которая также вышла на улицу и патрульных полицейских. Однако полицейские все же поместили ребенка в автомобиль и вызвали скорую. Чтобы малыш не плакал, его взяла на руки патрульная, которая начала его успокаивать.

Врачи зафиксировали у годовалой девочки переохлаждение и повышенную температуру. Патрульные оперативно доставили ее в медицинское учреждение для оказания помощи. В больницу доставили и ее мать, которая прошла освидетельствование на состояние опьянения. Результат шокировал как блюстителей порядка так и врачей - 3,16 промилле алкоголя.

В Сумском отделе полиции патрульные составили на мужчину и женщину по административному материалу по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП. Ребенка передали в Сумской областной специализированный дом ребенка.

Патрульная полиция Сумской области благодарит заявительницу и неравнодушным сумчанам за помощь, человечность и неравнодушие.