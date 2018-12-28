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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16131

На Сумщине под видом целительниц промышляют воровки

Роменские полицейские принимают меры, по розыску злоумышленниц, которые под видом целительниц, снимающих порчу, обокрали 82-летнюю женщину на 25 000 гривен.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 82-летняя жительница района. Пенсионерка рассказала, что после визита к ней домой двух смуглых женщин, из дома исчезли все деньги. По ее словам, гости посетили их с дедушкой дома и сразу начали расспрашивать о проблемах в семье и со здоровьем, после чего одна из них начала рассказывать о порче.

«Разыграли целое представление. Сначала «диагностировали» их здоровье, проводя руками по телу, расспрашивали о детях. А потом сообщили хозяевам, что проблема в деньгах. Поэтому, попросили вынести все сбережения, которые есть в доме для обряда «исцеления», - рассказывает Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Когда же пенсионерка достала из тайника 20 000 гривен, а потом вынесла еще пять тысяч, те начали шептать и читать над ними молитвы, а затем вместе завернули деньги в полотенце и положили в тайники. Исчезновение денег заявительница обнаружила после их ухода, когда решила перепрятать деньги».

В рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража) работники полиции ведут поиски злоумышленниц. Правоохранители раз предостерегают граждан проявлять осмотрительность при общении. Не впускать в свои жилища незнакомцев. А при любых подозрительных случаях звонить на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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