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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине отец развращал свою 7-летнюю дочь

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери.

По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры сегодня, 17 января 2019 года, взят под стражу 43-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращение. Об указанном факте девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям.

Задержанный сознался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Педофилия Развращение малолетних

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