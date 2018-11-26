На Сумщине отец развращал свою 7-летнюю дочь

По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры сегодня, 17 января 2019 года, взят под стражу 43-летний мужчина, который совершал развратные действия в отношении своей 7-летней дочери. Действия задержанного квалифицированы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины.
В ходе следствия, проведенного следователями Белопольского отделения полиции, установлено, что в одном из населенных пунктов Белопольского района отец, оставшись наедине с собственной дочерью, неоднократно совершал действия, направленные на ее развращение. Об указанном факте девочка решилась рассказать родственнице, которая и сообщила правоохранителям.
Задержанный сознался в содеянном, утверждает, что сожалеет о своих поступках. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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