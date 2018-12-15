Сумские волейболисты сыграют с винничанами (трансляция)

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать «МХП-Винница». Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Матч начнется в 18.00.
Сейчас сумчане занимают шестое место с 12 очками (3 победы и 15 поражений), у винничан – 42 очка (14-4).
Завтра повторная игра пройдет в 12.00.
17-18 января в Сумах пройдут игры 10-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
Сегодня, 22 декабря, в Сумах прошел повторный матч 9-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге между сумскими и винницкими...
Сегодня, 21 декабря, в Сумах прошел матч 9-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
21-22 декабря в Сумах пройдут игры мужского чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге....
Сегодня, 15 декабря, в Сумах прошел повторный матч 8-го тура мужской волейбольной Суперлиги....