В Украине до конца 2019 года исчезнут купюры по пять гривень, их заменят монеты

Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает Finclub.
"Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В 2019 году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды", – заявил Яков Смолий.
"Что касается монет 1 и 2 грн, то, безусловно, их оборот более длительный, чем бумажных банкнот, которые изнашиваются", - добавил Смолий.
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