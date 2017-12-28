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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40310

В Украине до конца 2019 года исчезнут купюры по пять гривень, их заменят монеты

Весной 2018 года НБУ анонсировал выпуск монет номиналами 5 и 10 грн в 2019-2020 годы. Сегодня в Нацбанке заявили, что в этом году украинцы могут получить лишь монеты по 5 грн.

Фото: epravda.com.ua

Монеты номиналом 5 гривен будут введены в оборот в 2019 году и постепенно заменят купюры. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает Finclub.

"Монетный ряд предусматривает постепенный ввод в оборот монет 5 и 10 грн. В 2019 году 5 гривен могут быть, а 10 грн – точно нет, они будут в следующие периоды", – заявил Яков Смолий.

"Что касается монет 1 и 2 грн, то, безусловно, их оборот более длительный, чем бумажных банкнот, которые изнашиваются", - добавил Смолий.

 
Экономика Гривны Деньги Купюры НБУ

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