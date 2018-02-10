В очереди в банке умерла 65-летняя кролевчанка

Очевидцы рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пишет Сайт Кролевца.
Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, на место трагедии выехала группа реагирования. Тело женщины направлено в морг для выяснения причин смерти. По данному факту проводится проверка.
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