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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3992

В очереди в банке умерла 65-летняя кролевчанка

16 января в помещении отделения банка «Аваль» внезапно стало плохо кролевчанке 1954 года рождения.

Очевидцы рассказали, что женщина скончалась до приезда скорой медицинской помощи, пишет Сайт Кролевца.

Как сообщили в Кролевецком отделении полиции, на место трагедии выехала группа реагирования. Тело женщины направлено в морг для выяснения причин смерти. По данному факту проводится проверка.

Право Смерть

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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