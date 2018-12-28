На Сумщине 6 часов помогали дальнобойщикам выбраться из снежного заноса Крупногабаритный DAF не просто застрял в снежном сугробе, - машину частично снесло в кювет и развернуло поперек проезжей части.

Лейтенант полиции Юрий Онищенко и старший сержант полиции Сергей Сытник, работники сектора реагирования патрульной полиции Сумского райотдела полиции, как раз заступили на дежурство, когда им на служебный планшет поступило сообщение о том, что в одном из сел района большегрузный автомобиль попал в крическую ситуацию. Не мешкая, правоохранители сразу отправились на вызов.

На месте происшествия ситуация действительно была непростой: почти поперек дороги, застряв прицепом в кювете, стоял грузовик ДАФ. Два водителя, жители столичного региона, объяснили: они ехали за грузом, но из-за путаницы в названии конечного пункта назначения спутниковый навигатор «промахнулся» на 200 километров, заведя в малолюдную местность. А когда разобрались, попытались вернуться на более оживленную трассу. При маневре поворота из-за плохой видимости и снежных заносов на дороге водитель не сумел правильно оценить ширину проезжей части. В результате машина «просела» в кювет и ее развернуло почти поперек дороги. Два часа водители самостоятельно пытались выбраться из ловушки, максимально очистили от снега вокруг машины несколько десятков метров дороги в обе стороны, однако вынуждены были искать постороннюю помощь.

Правоохранители, оценив обстановку и взвесив все имеющиеся возможности, сразу определились с дальнейшим планом действий: вызвали спецтехнику из райавтодора и обратились к местным жителям, кто имел тракторы, за помощью.

Сначала машину пытались извлечь тяжелым трактором Т-150, однако его мощности оказалось недостаточно. Тогда работники полиции решили изменить тактику. После того, как снегоочистительная техника освободила дорогу от заносов и посыпала ее специальной смесью, прицеп фуры мощностями уже двух тракторов вытащили и выровняли с машиной.

«Дело значительно осложнял тот фактор, что «дальнобойщик» застрял в своеобразной котловине, а его, кроме всего прочего, нужно было вытащить на гору, - говорит Сергей Сытник. - Объединенными усилиями после нескольких неудачных попыток тяжеловес все же вывели из низины на чистый участок дороги. Спасательные работы продолжались около шести часов. Мы благодарны нашим добровольным помощникам, которые откликнулись на нашу просьбу и привели свою технику на спасение грузовика».

Сами же водители машины благодарны правоохранителям за то, что не только организовали спасательные и технические работы, но и собственными силами, советами и сообразительностью помогли им в критической ситуации, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.