Сумские биатлонисты провалили спринт на кубке мира

В мужском спринте победил норвежец Йоханнес Тингнес Бё, в 8 секундах позади оказался его брат Тарьей Бё, третье место у немца Бенедиктв Долля, пишет biathlon.com.ua.
Лучшим среди украинцев был Дмитрий Пидручный. Допустив обидный промах в стрельбе стоя, он отлично отработал на последнем круге, пройдя его в паре с итальянцем Лукасом Хофером. И за этот отрезок дистанции Дмитрий отыграл девять позиций, прорвавшись в топ-двадцатку.
Уроженца Сумщины Артема Тищенко при идеальной стрельбе подвела скорость, позволившая финишировать лишь 53-м. Артем Прима был побыстрее, и вполне мог претендовать на кубковые очки. Но промахи последними выстрелами на обоих огневых рубежах оставили нашего спортсмена 45-м. У Сергея Семенова при тех же двух кругах штрафа лишь 74-й результат.
В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё все дальше и дальше уходит от других биатлонистов, на старте сезона называвшихся его конкурентами. После спринта перевес лидера сезона составляет уже 150 очков! Дмитрий Пидручный успешно защитил свое место в топ-25 и в воскресном масс-старте начнет гонку с 24-й позиции.
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 22:56,3
2. Тарьей Бё (0+0) +7,9
3. Бенедикт Долль (0+1) +10,5
...
20. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:03,3
45. Артем Прима (1+1) +1:39,2
53. Артем Тищенко (0+0) +1:49,2
74. Сергей Семенов (1+1) +2:09,8
В женской гонке лучшей была словачка Анастасия Кузьмина, дальше итальянка Лиза Виттоцци и шведка Ханна Эберг.
Увы, еще дальше от лучших своих показателей украинские девушки. Сегодня из пяти наших спортсменок ни одна не смогла отстреляться без штрафа. И это при том, что ветровые условия на стрельбище были идеальными. Плюс к тому, по чистой скорости наши девушки располагаются очень глубоко в протоколе.
Лучше других подруг по команде сейчас выглядит сумчанка Вита Семеренко, но и ее сегодняшних кондиций хватило лишь на то, чтобы с одним кругом штрафа финишировать 29-й. Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима - все допустили по два промаха и показали в спринте 59-й, 67-й и 73-й результаты соответственно.
В общем зачете лидирует итальянка Доротея Вирер, вторая – в 26 очках Лиза Виттоцци, третья словачка Паулина Фиалкова.
Завтра у девушек будет время, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями перед субботней эстафетой, а программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге продолжит эстафетная гонка у мужчин.
Спринт. Женщины
1. Анастасия Кузьмина (0+0) 19:15,1
2. Лиза Виттоцци (0+0) +11,5
3. Ханна Эберг (0+0) +29,1
...
29. Вита Семеренко (1+0) +1:37,2
59. Валя Семеренко (0+2) +2:15,4
67. Анастасия Меркушина (2+0) +2:31,6
73. Юлия Джима (1+1) +2:41,0
97. Елена Пидгрушная (1+2) +3:46,1
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