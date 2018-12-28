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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:28309

Сумские биатлонисты провалили спринт на кубке мира

Сегодня, 17 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап кубка мира по биатлону.

В мужском спринте победил норвежец Йоханнес Тингнес Бё, в 8 секундах позади оказался его брат  Тарьей Бё, третье место у немца Бенедиктв Долля, пишет biathlon.com.ua.

Лучшим среди украинцев был Дмитрий Пидручный. Допустив обидный промах в стрельбе стоя, он отлично отработал на последнем круге, пройдя его в паре с итальянцем Лукасом Хофером. И за этот отрезок дистанции Дмитрий отыграл девять позиций, прорвавшись в топ-двадцатку.

Уроженца Сумщины Артема Тищенко при идеальной стрельбе подвела скорость, позволившая финишировать лишь 53-м. Артем Прима был побыстрее, и вполне мог претендовать на кубковые очки. Но промахи последними выстрелами на обоих огневых рубежах оставили нашего спортсмена 45-м. У Сергея Семенова при тех же двух кругах штрафа лишь 74-й результат.

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё все дальше и дальше уходит от других биатлонистов, на старте сезона называвшихся его конкурентами. После спринта перевес лидера сезона составляет уже 150 очков! Дмитрий Пидручный успешно защитил свое место в топ-25 и в воскресном масс-старте начнет гонку с 24-й позиции.

Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 22:56,3

2.  Тарьей Бё (0+0) +7,9

3.  Бенедикт Долль (0+1) +10,5

...

20.  Дмитрий Пидручный (0+1) +1:03,3

45.  Артем Прима (1+1) +1:39,2

53.  Артем Тищенко (0+0) +1:49,2

74.  Сергей Семенов (1+1) +2:09,8

В женской гонке лучшей была словачка Анастасия Кузьмина,  дальше итальянка Лиза Виттоцци и шведка Ханна Эберг.

Увы, еще дальше от лучших своих показателей украинские девушки. Сегодня из пяти наших спортсменок ни одна не смогла отстреляться без штрафа. И это при том, что ветровые условия на стрельбище были идеальными. Плюс к тому, по чистой скорости наши девушки располагаются очень глубоко в протоколе.

Лучше других подруг по команде сейчас выглядит сумчанка Вита Семеренко, но и ее сегодняшних кондиций хватило лишь на то, чтобы с одним кругом штрафа финишировать 29-й. Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима - все допустили по два промаха и показали в спринте 59-й, 67-й и 73-й результаты соответственно.

В общем зачете лидирует итальянка Доротея Вирер, вторая – в 26 очках Лиза Виттоцци, третья словачка Паулина Фиалкова.

Завтра у девушек будет время, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями перед субботней эстафетой, а программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге продолжит эстафетная гонка у мужчин.

Спринт. Женщины

1.  Анастасия Кузьмина (0+0)  19:15,1

2.  Лиза Виттоцци (0+0)  +11,5

3.  Ханна Эберг (0+0)  +29,1

...

29.  Вита Семеренко (1+0)  +1:37,2

59.  Валя Семеренко (0+2)  +2:15,4

67.  Анастасия Меркушина (2+0)  +2:31,6

73.  Юлия Джима (1+1)  +2:41,0

97.  Елена Пидгрушная (1+2)  +3:46,1

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