Сумские биатлонисты провалили спринт на кубке мира Сегодня, 17 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап кубка мира по биатлону.

В мужском спринте победил норвежец Йоханнес Тингнес Бё, в 8 секундах позади оказался его брат Тарьей Бё, третье место у немца Бенедиктв Долля, пишет biathlon.com.ua.

Лучшим среди украинцев был Дмитрий Пидручный. Допустив обидный промах в стрельбе стоя, он отлично отработал на последнем круге, пройдя его в паре с итальянцем Лукасом Хофером. И за этот отрезок дистанции Дмитрий отыграл девять позиций, прорвавшись в топ-двадцатку.

Уроженца Сумщины Артема Тищенко при идеальной стрельбе подвела скорость, позволившая финишировать лишь 53-м. Артем Прима был побыстрее, и вполне мог претендовать на кубковые очки. Но промахи последними выстрелами на обоих огневых рубежах оставили нашего спортсмена 45-м. У Сергея Семенова при тех же двух кругах штрафа лишь 74-й результат.

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё все дальше и дальше уходит от других биатлонистов, на старте сезона называвшихся его конкурентами. После спринта перевес лидера сезона составляет уже 150 очков! Дмитрий Пидручный успешно защитил свое место в топ-25 и в воскресном масс-старте начнет гонку с 24-й позиции.

Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 22:56,3

2. Тарьей Бё (0+0) +7,9

3. Бенедикт Долль (0+1) +10,5

...

20. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:03,3

45. Артем Прима (1+1) +1:39,2

53. Артем Тищенко (0+0) +1:49,2

74. Сергей Семенов (1+1) +2:09,8

В женской гонке лучшей была словачка Анастасия Кузьмина, дальше итальянка Лиза Виттоцци и шведка Ханна Эберг.

Увы, еще дальше от лучших своих показателей украинские девушки. Сегодня из пяти наших спортсменок ни одна не смогла отстреляться без штрафа. И это при том, что ветровые условия на стрельбище были идеальными. Плюс к тому, по чистой скорости наши девушки располагаются очень глубоко в протоколе.

Лучше других подруг по команде сейчас выглядит сумчанка Вита Семеренко, но и ее сегодняшних кондиций хватило лишь на то, чтобы с одним кругом штрафа финишировать 29-й. Валя Семеренко, Анастасия Меркушина и Юлия Джима - все допустили по два промаха и показали в спринте 59-й, 67-й и 73-й результаты соответственно.

В общем зачете лидирует итальянка Доротея Вирер, вторая – в 26 очках Лиза Виттоцци, третья словачка Паулина Фиалкова.

Завтра у девушек будет время, чтобы отдохнуть и собраться с мыслями перед субботней эстафетой, а программу пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге продолжит эстафетная гонка у мужчин.

Спринт. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (0+0) 19:15,1

2. Лиза Виттоцци (0+0) +11,5

3. Ханна Эберг (0+0) +29,1

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29. Вита Семеренко (1+0) +1:37,2

59. Валя Семеренко (0+2) +2:15,4

67. Анастасия Меркушина (2+0) +2:31,6

73. Юлия Джима (1+1) +2:41,0

97. Елена Пидгрушная (1+2) +3:46,1