"Сумыхимпром" снова выставят на продажу

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.
Напомним, что год назад Фонд государственного имущества Украины оценил акции "Сумыхимпром" в 248,8 млн грн.
Оценку проводило совместное украинское-венгерское предприятие "Увекон".
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