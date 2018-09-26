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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:52277

"Сумыхимпром" снова выставят на продажу

Кабинет министров Украины 16 января утвердил перечень объектов приватизации, в который включили ПАО "Сумыхимпром".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Напомним, что год назад Фонд государственного имущества Украины оценил акции "Сумыхимпром" в 248,8 млн грн.

Оценку проводило совместное украинское-венгерское предприятие "Увекон".

Экономика Сумыхимпром

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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