"Сумыхимпром" снова выставят на продажу Кабинет министров Украины 16 января утвердил перечень объектов приватизации, в который включили ПАО "Сумыхимпром".

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

Напомним, что год назад Фонд государственного имущества Украины оценил акции "Сумыхимпром" в 248,8 млн грн.

Оценку проводило совместное украинское-венгерское предприятие "Увекон".