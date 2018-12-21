Сумские волейболисты проиграли винницким

Перед отчетным матчем команды расположились практически на разных полюсах Суперлиги. Наши – шестые с 12 очками, винничане – вторые с 45-тью. Несмотря на старание хозяев площадки сильнее все-таки оказались гости – 1:3 (20-25, 16-25, 25-21, 16-25).
Лучшими в составе сумчан были Кирилл Лиходид – 12 очков, Андрей Маринченко – 11, Иван Кривобок – 10…
Завтра в 12.00 в спортзале 3-го корпуса СумГУ пройдет повторная игра.
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