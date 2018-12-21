Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:19186

Сумские волейболисты проиграли винницким

Сегодня, 17 января, в 10-ом туре чемпионата Украины по волейболу «ШВСМ-СумДУ» принимал «МХП-Винница».

Перед отчетным матчем команды расположились практически на разных полюсах Суперлиги. Наши – шестые с 12 очками, винничане – вторые с 45-тью. Несмотря на старание хозяев площадки сильнее все-таки оказались гости – 1:3 (20-25, 16-25, 25-21, 16-25).

Лучшими в составе сумчан были Кирилл Лиходид – 12 очков, Андрей Маринченко – 11, Иван Кривобок – 10…

Завтра в 12.00 в спортзале 3-го корпуса СумГУ пройдет повторная игра.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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