Сумские дзюдоисты отличились на международном турнире

Сумские дзюдоисты, воспитанники КДЮСШ «Сумы» везут домой три медали. Победителем стал выступающий за Днепр Игорь Басанец (тренер Оксана Квитченко), третьи места заняли Влад Шумер (тренер Кирилл Мачула) и Денис Литвин (тренеры Наталья Лысенко и Кирилл Мачула).
Роменские дзюдоисты (воспитанники Дмитрия Богуша) взяли 4 медали: «золото» - у Юлии Засульской и Артема Непомнящего, «серебро» завоевала Анна Охрименко, «бронзу» - Валерия Ващенко.
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