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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские дзюдоисты отличились на международном турнире

Международный турнир по дзюдо «Кубок Континиума» проходил в Луцке 16-17 января.

Сумские дзюдоисты, воспитанники КДЮСШ «Сумы» везут домой три медали. Победителем стал выступающий за Днепр Игорь Басанец (тренер Оксана Квитченко), третьи места заняли Влад Шумер (тренер Кирилл Мачула) и Денис Литвин (тренеры Наталья Лысенко и Кирилл Мачула).

Роменские дзюдоисты (воспитанники Дмитрия Богуша) взяли 4 медали: «золото» - у Юлии Засульской и Артема Непомнящего, «серебро» завоевала Анна Охрименко, «бронзу» - Валерия Ващенко.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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