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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:46237

На Сумщине накрыли 200-миллионный центр минимизации таможенных платежей

В Сумской области ликвидирован Центр минимизации таможенных платежей, через который в течение двух лет проведения импортных операций на 200 млн грн.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с объемом импортных операций около 200 млн. грн.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров широкого потребления (инструменты, запчасти, изделия из пластмассы, моющие средства и т.д.) во время их импорта и документального прикрытия их незаконной реализации.

Для этого фигурантами был создан ряд подконтрольных предприятий - импортеров и нерезидентов. По заказу «клиентов» центра от имени нерезидентов в адрес подконтрольных компаний импортировалась определенная категория товаров, которая растамаживалась по поддельным документам со значительным занижением таможенной стоимости.

Реализация импортируемых таким образом товаров осуществлялась через розничные сети, интернет-магазины и рынки за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете, а документально продажа указанных товаров отображалась в адрес подконтрольных компаний.

Таким образом в течение 2017  2018 гг. с предприятий, которые входили в состав центра минимизации таможенных платежей, было проведено импортных операций на сумму около 200 млн грн.

По результатам обысков, проведенных в Киевской и Сумской области, в офисных и складских помещениях ЦМТП, а также по месту жительства его организатора и участников, изъяты печати подконтрольных компаний, бухгалтерские документы, контракты, пропечатанные с одной стороны оттисками печатей предприятий-нерезидентов, инвойсы, и другие документы по импортным операциям, а также черновые записи.

Следствие продолжается, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Право Таможня ЦМТП

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