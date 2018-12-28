Большой биатлон возвращается в Тростянец 15-17 февраля на территории бывшей спортивной базы «Нескучное» пройдут Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Это уже вторые зимние соревнования, которые пройдут в Тростянце. В прошлом году после более чем 20-летней паузы спортивная база «Нескучное» снова увидела на лыжне биатлонистов и услышала их выстрелы. Также уже дважды были проведены соревнования по летнему биатлону, пишет Тростянець.info.

Напомним, что в начале 1990-х годов гордость Тростяннччины спортивная база «Нескучное», была по-варварски разрушена и разобрана до последнего кирпича. После 20 лет застоя, Тростянецкий городской совет начал постепенно восстанавливать базу. Сначала были полностью вычищены старые лыжные трассы, на которых прошли соревнования на. Теперь летние и зимние турниры являются ежегодными и стоят в календаре Федерации биатлона Украины.

Сейчас идет активная работа по проектированию по восстановлению спортивной базы «Нескучное». Тростянецкая городской совет объявил об общественных слушаниях, которые состоятся 4 февраля в 15.00 в помещении актового зала горсовета по адресу: ул. Мира, 6. На слушания будет вынесен «Детальный план территории земельного участка для размещения многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса за пределами населенных пунктов в административных границах Тростянецкой объединенной территориальной громады Сумской области».