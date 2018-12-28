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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13202

Суд закрыл коррупционное дело начальника Сумской колонии

Сегодня, 18 января, в Ковпаковском районном суде г. Сумы состоялось заседание по административному делу начальника Сумской исправительной колонии №116 Анатолия Гамалея.

Управление защиты экономики подозревало его в административной коррупции, а именно, премировании собственной жены в 2016 и 2017 годах. Анатолий Гамалей своей вины не признал. По его словам, документы по премирование жены были подписаны не ним. Более того, считает, что его жена имела право на премирование, так как выходила на работу в выходные, пишет sumy.today.

Прокурор ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в связи с допросом свидетелей. Судья Александр Литовченко признал такое ходатайство необоснованным. И закрыл дело в отношении Анатолия Гамалея из-за отсутствия состава правонарушения.

Тем временем, на днях Анатолий Гамелей лишился своей должности, - новым руководителем колонии назначили Анатолия Гуменюка.

Право Анатолий Гамалей Коррупция

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