Сумские хоккеистки начали чемпионат Европы с поражения

В нем принимают участие восемь команд, разделенных на две группы. Сборная Украины, почти полностью составленная из сумских игроков, первый матч провела против сборной Австрии.
Соперницы открыли счет на 6-ой минуте (Йоханна Чех), однако уже спустя минуту статус-кво восстановила Валерия Зайцева. На 11-ой минуте австрийки вновь вышли вперед после штрафного углового (Дарья Бухта), а спустя минуту счет стал уже 1:3 (снова Дарья Бухта). На последней минуте первого тайма счет уже был крупным (Хелене Херцог), а в добавленное время австрийки забили пятый мяч (Фиона Фелбер).
На 23-й минуте шестой мяч за австриек забила Софии Салат. Затем дважды забили наши – Алевтина Шалыгина на 24-й, Карина Леонова – на 25-й. На 29-ой минуте австрийки забили седьмой гол (Йоханна Чех). Наши не сдавались: на 30-й минуте забила Илона Регина. Но на 34-й минуте восьмой счет за команду и свой второй в матче забила Хелене Херцог.
Однако матч так и завершился со счетом 4:8.
Сегодня наши сыграют еще с чешками, а завтра с россиянками.
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