Сумские таможенники обнаружили контрабандную партию лососевой икры

Товар обнаружено в автомобиле гражданина Молдовы, который ехал в Украину из Российской Федерации. Для въезда в Украину гражданин избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не ввозит в страну товар, подлежащий налогообложению.
Однако при проведении таможенного контроля таможенники обнаружили 97 банок лососевой икры, каждая весом 500 грамм. Икру нашли под сиденьями, в багажнике, в нише для запасного колеса, в сумках с личными вещами, под обшивкой автомобиля.
По факту правонарушения таможенниками составлен протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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