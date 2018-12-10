Сумские таможенники обнаружили контрабандную партию лососевой икры На таможенном посту «Бачевск» работники Сумской таможни ГФС задержали крупную контрабандную партию лососевой икры.

Товар обнаружено в автомобиле гражданина Молдовы, который ехал в Украину из Российской Федерации. Для въезда в Украину гражданин избрал полосу упрощенного таможенного контроля «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не ввозит в страну товар, подлежащий налогообложению.

Однако при проведении таможенного контроля таможенники обнаружили 97 банок лососевой икры, каждая весом 500 грамм. Икру нашли под сиденьями, в багажнике, в нише для запасного колеса, в сумках с личными вещами, под обшивкой автомобиля.

По факту правонарушения таможенниками составлен протокол по статье 483 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.