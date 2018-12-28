В Ромнах на Крещение хотят установить рекорд Федерация вольной борьбе Роменщины приглашает всех желающих детей (приходить с родителями) установить рекорд на Крещение вместе с борцами.

Также организаторы приглашают родителей и всех желающих поддержать юных рекордсменов. Всех желающих ждут в 12 часов на р.Сула у Казацкой пристани (ул. Силенко, 1А). Рекорд будут фиксировать представители Национального реестра рекордов Украины.