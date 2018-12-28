Где в Сумах можно купаться на Крещение Спасатели назвали места, где в Сумах на Крещение можно купаться в проруби.

В Украине 19 января отмечается праздник Крещения. Кроме освящения воды в православных храмах, люди направляются на водоемы, чтобы искупаться в проруби.

Чтобы не произошло трагедии, по всей стране накануне были определены официальные места для купания. В Сумской области на них будут дежурить 109 человек личного состава и 13 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В областном центре места для купания в проруби будут обустроены на реке Псел, возле моста на ул. Харьковской и вблизи пешеходного моста на ул. Заливной (р-н «Здыбанки»).

Также спасатели предупреждают, что категорически запрещено погружаться в воду в не оборудованных для этого местах, без присутствия представителей Службы спасения и медицинских работников.

Купание детей должно происходить только под присмотром родителей или взрослых. Ни в коем случае нельзя нырять в воду, заходить в прорубь необходимо медленно и осторожно, а находиться в проруби можно не более 10 секунд - трех погружений вполне достаточно. После купания нужно согреться - растереть тело полотенцем, быстро переодеться в сухое белье и выпить горячего чая. Купание в ледяной воде под воздействием алкоголя категорически запрещено, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.