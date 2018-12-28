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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06174

В Сумах изобрели новый способ передачи наркотиков заключенным

17 января в Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Л. от гражданки Д., в трех изюминках были обнаружены небольшие полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожего на наркотическое.

По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Право Наркотики СИЗО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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