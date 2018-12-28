В Сумах изобрели новый способ передачи наркотиков заключенным

При осмотре содержания передачи, поступившей заключенному Л. от гражданки Д., в трех изюминках были обнаружены небольшие полиэтиленовые свертки с порошкообразным веществом белого цвета неизвестного происхождения, похожего на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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