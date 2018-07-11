В Сумах расскажут о легальном кайфе

Даже тот, кто убежден, что ни разу за свою жизнь не был волонтером, - ошибается. Даже тот, кто убежден, что любая работа должна измеряться деньгами, - ошибается.
18 января в 18:30 в «Розумном хабе» (ул.ю Кузнечная, 2, второй этаж) состоится открытая лекция о важности волонтерства именно для волонтера.
Обсудят следующее:
- почему за всю работу надо требовать деньги?
- откуда у 18-летних резюме с «5 лет опыта...»"?
- как получить «легальный кайф» от волонтерства?
- современные тренды волонтерства;
- как стать полезным и получить +100 к карме?
Спикером лекции будет Анастасия Боярчук - волонтер с многолетним опытом, участница проекта «Агенти Волонтерства».
Вход свободный. Анкетка - https://goo.gl/forms/8xFfQ6vLS09VhrII3
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