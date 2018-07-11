Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30168

В Сумах расскажут о легальном кайфе

«Місто розумних» и «Агенти Волонтерства» приглашают сумчан на открытую лекцию «Волонтерство: легальный кайф».

Даже тот, кто убежден, что ни разу за свою жизнь не был волонтером, - ошибается. Даже тот, кто убежден, что любая работа должна измеряться деньгами, - ошибается.

18 января в 18:30 в «Розумном хабе» (ул.ю Кузнечная, 2, второй этаж) состоится открытая лекция о важности волонтерства именно для волонтера.

Обсудят следующее:

- почему за всю работу надо требовать деньги?

- откуда у 18-летних резюме с «5 лет опыта...»"?

- как получить «легальный кайф» от волонтерства?

- современные тренды волонтерства;

- как стать полезным и получить +100 к карме?

Спикером лекции будет Анастасия Боярчук - волонтер с многолетним опытом, участница проекта «Агенти Волонтерства».

Вход свободный. Анкетка - https://goo.gl/forms/8xFfQ6vLS09VhrII3

Общество Волонтеры Лекция Розумний хаб

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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