День рождения празднуют почетные гражданки Сум Сегодня, 18 января, свой День рождения празднуют сестры Валентина и Вита Семеренко.

Обе являются олимпийскими чемпионками по биатлону Сочи-2014. С 2015 года почетные гражданки города Сум, еще раньше стали почтенными у себя на родине в Краснополье.

Сестры продолжают выступления за сборную Украины. В сезоне 2018/2019 кубка мира обе в топ-40 общего рейтинга.

Поздравляем сестер с днем рождения и желаем еще больше побед.

Справка

Валентина и Вита Семеренко родились 18 января 1986 года в Краснополье. В сборной Украины с 2005 года.

Обе сестры являются олимпийскими чемпионками 2014 года в эстафетной гонке. Вита к тому же взяла «серебро» в спринте. Вита – пятикратная призерка чемпионатов мира, Валентина – также пятикратная, но на ее счету есть и «золото» в масс-старте.