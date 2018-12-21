Сумские волейболисты всухую уступили винничанам Сегодня, 18 января, в Сумах прошла повторная игра 10-го тура чемпионата Украины по волейболу в Суперлиге между «ШВСМ-СумДУ» и «МХП-Винница».

Как и вчера, сильнее были более опытные гости. Но теперь они одержали победу в трех сетах 0:3 (27-29, 19-25, 22-25).

После двух поражений у сумчан по-прежнему 12 очков и шестое место, винничане с 48 очками вплотную приблизились к лидеру львовскому «Баркому-Кажаны».

Остальные игры тура будут сыграны в пятницу-субботу.