Сумские волейболисты всухую уступили винничанам

Как и вчера, сильнее были более опытные гости. Но теперь они одержали победу в трех сетах 0:3 (27-29, 19-25, 22-25).
После двух поражений у сумчан по-прежнему 12 очков и шестое место, винничане с 48 очками вплотную приблизились к лидеру львовскому «Баркому-Кажаны».
Остальные игры тура будут сыграны в пятницу-субботу.
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