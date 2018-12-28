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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30163

На Сумщине спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках

17 января в 13:33 на линию экстренного вызова "101" поступила информация о возгорании хозяйственной постройки по переулку Островского в г. Ахтырка.

О пожаре сообщил хозяин, увидел сильное задымление. На место происшествия направили дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Проведенной разведкой было установлено, что горит перекрытие и кровля, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на жилой дом. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 13:44 удалось предотвратить опасность от дома и локализовать возгорание. В 14:18 огонь полностью ликвидировали.

В тот день, подобная ситуация произошла в г. Ромны. В 14:33 спасатели получили сообщение о пожаре двухэтажной хозяйственной постройки по ул. Береговой. На место вызова было направлено дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии пожарные установили, что загорелись внутренняя облицовка стен и кровля здания. Также существовала угроза переброски пламени на расположенный рядом жилой дом. В 14:45 возгорание локализовали, а в 15:47 - полностью ликвидировали.

Всего к тушению пожаров было привлечено 4 единицы специальной техники и 14 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгораний в обоих случаях - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, не забывайте своевременно очищать их от сажи. Также печи должны иметь противопожарные разделки от горючих конструкций, а пол защищен предтопочным металлическим листом. Для разжигания запрещается использовать бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Также нельзя печи оставлять без присмотра и сушить или составлять вблизи них горючие предметы, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Ахтырка Пожар Ромны

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