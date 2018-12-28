На Сумщине спасатели вытаскивали внедорожник из снежного сугроба

17 января в 17:50 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи. По предварительным данным, вблизи с. Новые Вирки Белопольского района на грунтовой дороге застрял внедорожник «KIA», в котором находилось 4 человека.
На место вызова прибыл дежурный караул 41-го государственного пожарно-спасательного поста из г. Ворожба. Пожарной автоцистерной повышенной проходимости ГАЗ-66 автомобиль освободили из снежного заноса и отбуксировали к безопасному участку, откуда внедорожник смог продолжить движение своим ходом. Граждане поблагодарили спасателей за оказанную им помощь.
К операции были привлечены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Крупногабаритный DAF не просто застрял в снежном сугробе, - машину частично снесло в кювет и развернуло поперек проезжей части....
14 января в 9:15 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Дружба Ямпольского района на ул. Журавский...
14 января в 20:45 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи....
13 января в 1:25 в Службу спасения поступило сообщение о необходимости оказания помощи карете скорой помощи, которая, двигаясь по вызову,...
На линию 102 поступило сообщение о помощи на улице 2-й Заводской в Сумах....