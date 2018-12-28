Суд снова не смог рассмотреть дело о коррупции директора Белопольского ПТУ В связи с тем, что по указанному в протоколе об административном правонарушении адресу лицо, привлекаемое к административной ответственности не проживает, суд отложил рассмотрение дела в отношении директора ГУЗ «Белопольское высшее профессиональное училище».

Х., занимая должность директора ГУЗ «Белопольское профессиональное училище», совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов, который возник при подписании договоров с близким лицом (женой). Действия Х. имеют признаки совершения правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция ч. 2 ст. 172-7 КУоАП предусматривает наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан. Рассмотрение дела перенесено на 4 февраля на 13.00.