Суд снова не смог рассмотреть дело о коррупции директора Белопольского ПТУ

Х., занимая должность директора ГУЗ «Белопольское профессиональное училище», совершил действия и принял решение в условиях реального конфликта интересов, который возник при подписании договоров с близким лицом (женой). Действия Х. имеют признаки совершения правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкция ч. 2 ст. 172-7 КУоАП предусматривает наложение штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Рассмотрение дела перенесено на 4 февраля на 13.00.
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