На Сумщине ожидается понижение температуры

19 января - переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0...- 5ºС, днем снизится до -2...- 7ºС.
20 января - переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -10...-15ºС, днем -3...- 8ºС.
В дальнейшем сохранится морозная погода, без существенных осадков.
В ближайшие дни в Сумской области ожидаются колебания температуры и преимущественно без осадков....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Погода на Сумщине в начале новой недели будет формироваться под влиянием циклона над странами Балтии....
На выходных на Сумщине ожидается морозная погода, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сооб0щает Сумской областной гидрометцентр....
До конца недели на Сумщине сохранится морозная погода, временами с небольшими осадками в виде снега, на дорогах гололедица, сообщает Сумской...