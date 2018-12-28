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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10243

На Сумщине ожидается понижение температуры

На выходных на Сумщине ожидается понижение температуры воздуха и без осадков.

19 января - переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0...- 5ºС, днем снизится до -2...- 7ºС.

20 января - переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -10...-15ºС, днем -3...- 8ºС.

В дальнейшем сохранится морозная погода, без существенных осадков.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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