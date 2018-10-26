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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01281

В подвале нашли тело застреленного сумчанина

Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли родственники в подвальном помещении одного из домов по улице Олександра Олеся.

Сообщение об обнаружении мертвым 43-летнего сумчанина с огнестрельным ранением в полицию поступило сегодня, 18 января, в 13:00. На вызов отправилась следственно-оперативная группа полиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что покойного нашел в подвальном помещении дома, где он проживал, его родственник. Погибший мужчина исчез полтора суток назад вместе со своим охотничьим ружьем. Оружие находилась рядом с телом.

Полицейские установили, что ружье было приобретено и зарегистрировано в свое время покойным в совершенно законном порядке и находилась на соответствующем учете как охотничье оружие.

Вся внешняя обстановка на месте происшествия свидетельствует о том, что мужчина, скорее всего, совершил самоубийство.

Сейчас в полиции открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины, в рамках которого подробно выясняются обстоятельства его смерти, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самоубийство

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