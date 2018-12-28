В Конотопской ЦРБ открыто после капремонта отделение анестезиологии и интенсивной терапии На проведение капитального ремонта отделения анестезиологии и интенсивной терапии было выделено и освоено почти 1,3 миллиона гривен.

В конце 2018 года для улучшения материально-технической базы этого отделения за счет средств городского бюджета было приобретено медицинское оборудование и инвентарь на сумму более 250 тыс. гривен.

«Необходимость открытия этого отделения была достаточно давно, но по ряду субъективных причин, к сожалению, этого не было сделано. Только за последние несколько месяцев в Конотопе городские власти сделали максимум для того, чтобы в Конотопской ЦРБ капитально отремонтировали и открыли отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Также совместными усилиями с участием народного депутата, областной и городской власти мы закупаем новое оборудование для этого лечебного отделения», - отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, это только начало работы по улучшению условий в Конотопской ЦРБ.

«Сейчас мы с руководством больницы отработаем все план мероприятий по улучшению условий в Конотопской центральной районной больнице и постепенно будем его реализовывать, - отметил глава ОГА. - Буквально позавчера Кабинет Министров Украины утвердил предложения Сумской облгосадминистрации о создании шести госпитальных округов. Поэтому вторичный уровень в Конотопе, как одном из шести округов, должен быть на высоком уровне. К тому же медицинская реформа и состоит в том, чтобы каждый житель Сумщины, независимо от места проживания, мог получать качественные медицинские услуги»

Как рассказал заведующий отделением реанимации, врач-анестезиолог Игорь Шикалев, сегодня, после открытия отделения, сюда перейдут пациенты, которые временно находились в другом отделении, ведь это было на ремонте.

«Отделение анестезиологии и интенсивной терапии готово принять пациентов, - говорил врач. - Осуществлен ремонт холла, палат, санузлов, манипуляционной - от потолка и до пола, заменены коммуникации. Также в больницу закуплено новое оборудование, столы и кровати для больных. Сделано все, чтобы пациенты могли находиться в комфортных условиях и получать качественные медицинские услуги».