В Сумах нашли еще одну жертву маньяка В Сумах осужденному к пожизненному заключению сообщено о подозрении еще в одном убийстве.

Сегодня, 18 января 2019 года, Сумской местной прокуратурой совместно со следователями Сумского отдела полиции осужденному к пожизненному лишению свободы сообщено о подозрении в умышленном убийстве своего коллеги. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 115 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Речь идет о нападающем, который в 2013 году держал в страхе весь город. В течение нескольких месяцев мужчина нападал на женщин, бил их по голове металлической трубой и забирал все золотые украшения. Задержали его в ноябре 2013 года. На счету злоумышленника - убийство двух женщин, еще семеро получили разной степени повреждения. В декабре 2014 года в то время 43-летнего нападающего был приговорен к пожизненному лишению свободы.

«Уже более четырех лет осужденный отбывает наказание. Однако выяснилось, что мужчина причастен еще к одному убийству. Трагедия произошла еще в 1996 году. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина 1956 года рождения. Под давлением собранных доказательств осужденный признался, что это он совершил это преступление. С убитым они вместе работали. Накануне потерпевший одолжил на месяц ему 100 долларов США. Уже через несколько дней он начал требовать возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него. Оружие выбросил в озеро неподалеку», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.