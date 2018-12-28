Сумские баитлонисты – лучшие в Украине Сегодня, 18 января, в Яворове Львовской области прошла смешанная эстафета на юниорском чемпионате Украины.

Среди 15 команд первое место заняла сумская сборная в составе Анны Кривонос, Виктории Рыжих, Дмитрия Грущака и Евгения Ивченко. Второе место также заняла сумская команда – Анна Сытник, Анастасия Кузьменко, Роман Боровик и Виталий Демиденко. Обе наши команды прошли чисто всю дистанцию. Их разделили 2,5 минуты. Третье место у сборной Киевщины. Еще две сумские команды заняли 7-ое и 10-ое места.