Юлия Журавок вызвана в расположение первой сборной в Рупольдинг

По информации журналистов телеканала UA:ПЕРШИЙ, тренеры сборной отправились в Арбер, чтобы доставить спортсменку в расположение команды.
Напомним, женская эстафета в Рупольдинге начнется в субботу, 19 января в 15-30 по киевскому времени.
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