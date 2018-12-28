Юлия Журавок вызвана в расположение первой сборной в Рупольдинг Победительница первой в истории короткой индивидуальной гонки у женщин сумчанка Юлия Журавок будет вновь привлечена в первую сборную накануне субботней эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Германия Рупольдинге.

По информации журналистов телеканала UA:ПЕРШИЙ, тренеры сборной отправились в Арбер, чтобы доставить спортсменку в расположение команды. Напомним, женская эстафета в Рупольдинге начнется в субботу, 19 января в 15-30 по киевскому времени.