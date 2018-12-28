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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50232

Юлия Журавок вызвана в расположение первой сборной в Рупольдинг

Победительница первой в истории короткой индивидуальной гонки у женщин сумчанка Юлия Журавок будет вновь привлечена в первую сборную накануне субботней эстафеты в рамках пятого этапа Кубка мира в Германия Рупольдинге.

По информации журналистов телеканала UA:ПЕРШИЙ, тренеры сборной отправились в Арбер, чтобы доставить спортсменку в расположение команды.

Напомним, женская эстафета в Рупольдинге начнется в субботу, 19 января в 15-30 по киевскому времени.

Спорт Биатлон Юлия Журавок

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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