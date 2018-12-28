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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1183

На Сумщине после ремонта открыли модернизированную сель скую амбулаторию

Дубовязовская амбулатория общей практики семейной медицины на Конотопщине получила не только второе дыхание, но и новое оборудование.

«Одним из приоритетов власти является доступность медицинской помощи для каждого сельского жителя, удобные и комфортные условия для пациентов и современное оборудование, - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, открывая амбулаторию в Дубовязовской ОТГ. - Поэтому областная власть делает все необходимое, чтобы жители сельской местности имели доступ к качественной медицине. На Сумщине уже начато строительство 13 новых амбулаторий первичной медицинской помощи. А другие амбулатории мы осовремениваем, делаем их более комфортными и эффективными для местного населения. Яркий пример этому - заведение, в котором мы находимся».

В 2018 году в Дубовязовской амбулатории общей практики семейной медицины был проведен капитальный ремонт внутренних помещений, реконструкция кровли и обустройство теплых туалетов, реконструкция системы отопления здания. Также частично заменены окна на энергосберегающие. Общая стоимость работ – 2,686 млн гривен. Это общие средства субвенции из государственного бюджета на развитие объединенных территориальных громад (2 миллиона 583 тыс. гривен) и Дубовязовского поселкового совета (102 тыс. гривен).

Как сообщил главный врач центра первичной медико-санитарной помощи Конотопского района Анатолий Маняк, также в этом году для Дубовязовской амбулатории было приобретено медицинское оборудование и комплект мебели на общую сумму почти 700 тыс. гривен.

«Громадам, где руководство находится на своем месте и занимается хозяйственными делами, а не популизмом, хочется помогать, - подытожил Николай Клочко. - Недавно в этой ОТГ было отремонтировано дорогу, на что было выделено более 5 млн гривен. Теперь сделана современная амбулатория. Мы видим, что люди здесь работают, и будем помогать этой и другим активным громадам средствами из областного и районного бюджетов».

Общество Амбулатория Дубовязовская ОТГ Здравоохранение Конотопский район Николай Клочко

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