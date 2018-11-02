Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3656

КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве.

Согласно условиям Меморандума стороны договорились объединить усилия и совместно начать проект по созданию программы «Обеспечение эффективного использования бюджетных средств на мероприятия, направленные на охрану животного мира и регулирования численности бездомных животных».

Как рассказала Владимир Катышев, одним из основных видов деятельности возглавляемого им коммунального предприятия является регулирование численности бездомных животных в Сумах, которых на сегодня по городу учитывается 1660. Для этого на базе Центра обустроили коммунальный приют, где в последнее время построили две секции вольеров, обустроили технические помещения. А уже весной здесь планируют ввести в работу карантинную площадку.

Именно в коммунальном приюте и содержат бездомных животных, отловленных на улицах города. Всех этих животных стерилизуют на предприятиях, имеющих соответствующую для этого лицензию.

По словам Владимира Катышева, недавно такой документ получил и Сумской национальный аграрный университет.

Ректор вуза Владимир Ладыка подтвердил, что в прошлом преподаватели и студенты профильного факультета простерилизовали более 200 животных, получив соответствующий опыт и лицензию на продолжение данного вида работ.

Владимир Ладыка добавил, что СНАУ уже длительное время готовит специалистов по ветеринарной медицине, которые пользуются большим спросом на рынке труда.

«Мы хотели бы, чтобы наши студенты послужили сумской громаде. В рамках подписанного сегодня Меморандума о сотрудничестве между КП «Центр ухода за животными» и СНАУ студенты факультета ветеринарной медицины во время прохождения практики будут проводить стерилизацию бездомных животных», - сказал Владимир Ладыка.

Попутно он отметил, что благодаря максимально гуманным хирургическим вмешательствам по стерилизации, которые будут проводиться на базе СНАУ, на реабилитационный период отводится значительно меньше времени и послеоперационное состояние животного будет намного легче. По предварительным расчетам ежемесячно планируют стерилизовать около 50 животных. Стоимость данной процедуры на одно животное в среднем составляет 600 гривен.

И Владимир Катышев и Владимир Ладыка также разделяют позицию о необходимости более широкой разъяснительной работы о важности стерилизации не только бездомных животных, но и тех, которые имеют хозяев.

Ведь порой последние не очень ответственно относятся к потомству своих четвероногих домочадцев и просто выбрасывают щенков на улицу. Как следствие - большое количество бездомных животных. Поэтому комплексный подход в этом вопросе слишком важен и должен стать системным.

Общество Бездомные животные Меморандум СНАУ Стерилизация Центр ухода за животными

По тематике

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе
17.12.2018 11:20

В Сумах сделали стаканчики для кофе из кофе

Доцент кафедры пищевых технологий СНАУ Дмитрий Бидюк сообщил в Фейсбуке о новом достижении сумских ученых....

Сумчан приглашают на Puppy Kitty Winter Fest
09.12.2018 08:54

Сумчан приглашают на Puppy Kitty Winter Fest

В воскресенье, 16 декабря, в Сумах пройдет Puppy Kitty Winter Fest от Сумского общества защиты животных....

04.12.2018 11:23

В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве между ОГА и общим представительским органом работодателей

Подписывая Меморандум о партнерстве и сотрудничестве, глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко выразил надежду, что это сотрудничество будет конструктивным в развитии...

Сумские студенты высаживали дубы Шевченко
07.11.2018 15:50

Сумские студенты высаживали дубы Шевченко

Студенты 2-го курса магистратуры Сумского НАУ специальности «Экология» приняли участие в общенациональной экологической акции «Дубы Шевченко объединяют Украину»....

Центр передержки в Сумах просит помочь с утеплением будок для собак
02.11.2018 12:50

Центр передержки в Сумах просит помочь с утеплением будок для собак

На носу зима, а это значит пора утеплять хвостики Центра Передержки, чтобы холода для них прошли комфортнее....

Новости

В Сумах подорожал проезд в коммунальном транспорте
15.01.2019 13:11
КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве
Сегодня 17:36
Юрий Бойко: После смены власти государство будет нести социальную ответственность за своих граждан
Сегодня 17:29
На Сумщине после ремонта открыли модернизированную сель скую амбулаторию
Сегодня 17:11
Сумские баитлонисты – лучшие в Украине
Сегодня 16:50
В Сумах нашли еще одну жертву маньяка
Сегодня 16:44
В Конотопской ЦРБ открыто после капремонта отделение анестезиологии и интенсивной терапии
Сегодня 16:28
В подвале нашли тело застреленного сумчанина
Сегодня 16:01
В деле подрывателя «Луны» вызывают потерпевших
Сегодня 15:50
На Сумщине ожидается понижение температуры
Сегодня 15:10
На Сумщине спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках
Сегодня 14:30
Суд снова не смог рассмотреть дело о коррупции директора Белопольского ПТУ
Сегодня 14:00
view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
Вчера 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.