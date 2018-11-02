КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве Сегодня, 18 января, директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Катышев и ректор СНАУ Владимир Ладыка подписали Меморандум о сотрудничестве.

Согласно условиям Меморандума стороны договорились объединить усилия и совместно начать проект по созданию программы «Обеспечение эффективного использования бюджетных средств на мероприятия, направленные на охрану животного мира и регулирования численности бездомных животных».

Как рассказала Владимир Катышев, одним из основных видов деятельности возглавляемого им коммунального предприятия является регулирование численности бездомных животных в Сумах, которых на сегодня по городу учитывается 1660. Для этого на базе Центра обустроили коммунальный приют, где в последнее время построили две секции вольеров, обустроили технические помещения. А уже весной здесь планируют ввести в работу карантинную площадку.

Именно в коммунальном приюте и содержат бездомных животных, отловленных на улицах города. Всех этих животных стерилизуют на предприятиях, имеющих соответствующую для этого лицензию.

По словам Владимира Катышева, недавно такой документ получил и Сумской национальный аграрный университет.

Ректор вуза Владимир Ладыка подтвердил, что в прошлом преподаватели и студенты профильного факультета простерилизовали более 200 животных, получив соответствующий опыт и лицензию на продолжение данного вида работ.

Владимир Ладыка добавил, что СНАУ уже длительное время готовит специалистов по ветеринарной медицине, которые пользуются большим спросом на рынке труда.

«Мы хотели бы, чтобы наши студенты послужили сумской громаде. В рамках подписанного сегодня Меморандума о сотрудничестве между КП «Центр ухода за животными» и СНАУ студенты факультета ветеринарной медицины во время прохождения практики будут проводить стерилизацию бездомных животных», - сказал Владимир Ладыка.

Попутно он отметил, что благодаря максимально гуманным хирургическим вмешательствам по стерилизации, которые будут проводиться на базе СНАУ, на реабилитационный период отводится значительно меньше времени и послеоперационное состояние животного будет намного легче. По предварительным расчетам ежемесячно планируют стерилизовать около 50 животных. Стоимость данной процедуры на одно животное в среднем составляет 600 гривен.

И Владимир Катышев и Владимир Ладыка также разделяют позицию о необходимости более широкой разъяснительной работы о важности стерилизации не только бездомных животных, но и тех, которые имеют хозяев.

Ведь порой последние не очень ответственно относятся к потомству своих четвероногих домочадцев и просто выбрасывают щенков на улицу. Как следствие - большое количество бездомных животных. Поэтому комплексный подход в этом вопросе слишком важен и должен стать системным.