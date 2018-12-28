Жительница Сумщины с гриппом в реанимации

Молодая женщина находится в реанимации нашей ЦРБ, за ее жизнь борются медики. Об этом Шостка.INFO сообщила заведующая инфекционным отделением Татьяна Тупикова.
По ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом ухудшается. Медик отметила, что у 80 % пациентов – не ОРВИ, а именно грипп, который не диагностируют терапевты.
Болезнь возникает внезапно, может проходить без катаральных явлений (насморк, боль в горле и пр.). Утром и вечером наблюдается высокая температура, у больного – ломота в теле.
Татьяна Тупикова убедительно просит шосткинцев не откладывать визит к врачу. Если на третий день температура не понижается, необходимо идти на прием к доктору. Сейчас грипп зачастую осложнен пневмонией. Поэтому врач обязательно должен послушать пациента, чтобы выяснить, нет ли воспаления легких.
Заведующая инфекционным отделением ЦРБ с сожалением констатирует, что в стационар попадает немало тех, кто поздно обратился к доктору. Она подчеркнула: грипп страшен осложнениями, которые могут привести к смерти.
Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" 8 января заключило шесть соглашений с ООО "Варитек" на закупку станков на общую сумму...
11-13 января в Шостке на стадионе «Свема» состоялся открытый чемпионат области по шорт-треку....
Аферист обманул 43-летнюю жительницу Шостки....
14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя....
На 2-й неделе 2019 года за медицинской помощью обратилось 6093 человека, что на 798 человек больше, чем на предыдущей неделе....