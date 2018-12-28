Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47168

Жительница Сумщины с гриппом в реанимации

Грипп стал причиной двусторонней пневмонии, которую диагностировали у жительницы другого района.

Молодая женщина находится в реанимации нашей ЦРБ, за ее жизнь борются медики. Об этом Шостка.INFO сообщила заведующая инфекционным отделением Татьяна Тупикова.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом ухудшается. Медик отметила, что у 80 % пациентов – не ОРВИ, а именно грипп, который не диагностируют терапевты.

Болезнь возникает внезапно, может проходить без катаральных явлений (насморк, боль в горле и пр.). Утром и вечером наблюдается высокая температура, у больного – ломота в  теле.

Татьяна Тупикова убедительно просит шосткинцев не откладывать визит к врачу. Если на третий день температура не понижается, необходимо идти на прием к доктору. Сейчас грипп зачастую осложнен пневмонией. Поэтому врач обязательно должен послушать пациента, чтобы выяснить, нет ли воспаления легких.

Заведующая инфекционным отделением ЦРБ с сожалением констатирует, что в стационар попадает немало тех, кто поздно обратился к доктору. Она подчеркнула: грипп страшен осложнениями, которые могут привести к смерти.

Общество Грипп Шостка

По тематике

Шосткинский "Импульс" купил корейских станков на 230 миллионов
Сегодня 08:24

Шосткинский "Импульс" купил корейских станков на 230 миллионов

Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" 8 января заключило шесть соглашений с ООО "Варитек" на закупку станков на общую сумму...

В Шостке прошел открытый чемпионат области по шорт-треку
16.01.2019 17:58

В Шостке прошел открытый чемпионат области по шорт-треку

11-13 января в Шостке на стадионе «Свема» состоялся открытый чемпионат области по шорт-треку....

16.01.2019 11:00

Жительница Шостки отдала фейковому банкиру 8 тысяч

Аферист обманул 43-летнюю жительницу Шостки....

В Шостке новый начальник полиции
14.01.2019 19:51

В Шостке новый начальник полиции

14 января начальник ГУ НП области представил личному составу Шосткинского отдела полиции нового руководителя....

14.01.2019 08:03

В Конотопе от гриппа умерли двое

На 2-й неделе 2019 года за медицинской помощью обратилось 6093 человека, что на 798 человек больше, чем на предыдущей неделе....

Новости

В Сумах подорожал проезд в коммунальном транспорте
15.01.2019 13:11
В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)
Сегодня 20:38
Переселенку, угрожавшую зарезать ребенка, оставили под стражей
Сегодня 19:01
Конотопский горрайонный суд будет рассматривать дело о взятке судьи хозяйственного суда
Сегодня 18:59
В Сумах прошли «Игры патриотов»
Сегодня 18:43
В Сумской колонии поймали инспектора с наркотиками
Сегодня 18:32
В Сумах патрульные устроили погоню за пьяным водителем (видео)
Сегодня 18:21
Сумские хоккеистки снова проиграли на чемпионате Европы
Сегодня 18:04
Киберполиция поймала интернет-пирата с Сумщины
Сегодня 18:00
Юлия Журавок вызвана в расположение первой сборной в Рупольдинг
Сегодня 17:50
Жительница Сумщины с гриппом в реанимации
Сегодня 17:47
КП «Центр ухода за животными» и СНАУ подписали Меморандум о сотрудничестве
Сегодня 17:36
view counter
view counter

Статьи

Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
Вчера 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Всі грані Висоцького
14.01.2019 12:53
Сумчанам показали «Холст Масло Воду»
12.01.2019 23:54
Участник АТО встретил Новый год в обновленной квартире
09.01.2019 15:59
Итоги-2018: приобретения и потери
09.01.2019 15:27
«Операция «Монетизация»: власть снова меняет правила предоставления субсидий ®
07.01.2019 17:16
Андрей Пышный: «Балансы госбанков нужно очищать от токсичных активов, а не декорировать или консервировать»
04.01.2019 13:14
С наступающим!
28.12.2018 15:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.