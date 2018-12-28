Жительница Сумщины с гриппом в реанимации Грипп стал причиной двусторонней пневмонии, которую диагностировали у жительницы другого района.

Молодая женщина находится в реанимации нашей ЦРБ, за ее жизнь борются медики. Об этом Шостка.INFO сообщила заведующая инфекционным отделением Татьяна Тупикова.

По ее словам, ситуация с заболеваемостью гриппом ухудшается. Медик отметила, что у 80 % пациентов – не ОРВИ, а именно грипп, который не диагностируют терапевты.

Болезнь возникает внезапно, может проходить без катаральных явлений (насморк, боль в горле и пр.). Утром и вечером наблюдается высокая температура, у больного – ломота в теле.

Татьяна Тупикова убедительно просит шосткинцев не откладывать визит к врачу. Если на третий день температура не понижается, необходимо идти на прием к доктору. Сейчас грипп зачастую осложнен пневмонией. Поэтому врач обязательно должен послушать пациента, чтобы выяснить, нет ли воспаления легких.

Заведующая инфекционным отделением ЦРБ с сожалением констатирует, что в стационар попадает немало тех, кто поздно обратился к доктору. Она подчеркнула: грипп страшен осложнениями, которые могут привести к смерти.