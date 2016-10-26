Киберполиция поймала интернет-пирата с Сумщины Киберполицией Украины пресечена деятельность нескольких пиратских онлайн-кинотеатров

Пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 млн гривен.

В рамках досудебного расследования работники Подольского управления Департамента киберполиции установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них:

http://kinot.me

http://krutor.org

http://kinogo-onlaine.net

http://rumedia.ws

http://gogafilm.me

http://kinogo-onlaine.net

По адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам было изъято компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент.

Сейчас всю изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз. После получения их результатов, будет решен вопрос об объявлении подозрения. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает депаратмент киберполиции Украины.