Киберполиция поймала интернет-пирата с Сумщины

Пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 млн гривен.
В рамках досудебного расследования работники Подольского управления Департамента киберполиции установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них:
По адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам было изъято компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент.
Сейчас всю изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз. После получения их результатов, будет решен вопрос об объявлении подозрения. Злоумышленнику грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает депаратмент киберполиции Украины.
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