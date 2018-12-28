Сумские хоккеистки снова проиграли на чемпионате Европы Сегодня, 18 января, в Польше сборная Украины по индорхоккею сыграла второй матч в рамках молодежного чемпионата Европы среди женщин.

Соперницами нашей команды, почти полностью составленной из сумчанок, была сборная Чехии, которая в первом матче уступила россиянкам 4:6. Наши первый матч проиграли австрийкам 4:8.

На 5-й минуте украинки забили сразу два гола: счет открыла Валерия Зайцева, удвоила Алевтина Шалыгина. На 17-ой минуте чешки сократили разрыв в счете благодаря голу Натали Хайковой. Спустя две минуты счет сравнялся – отличилась Сюзана Семрадова.

На 23-й минуте чешки уже впереди – отличилась Николь Бабичка. Она же забила еще дважды на 27-ой минуте. Главный тренер украинок Светлана Макаева взяла тайм-аут, но он, похоже, не помог. Уже через пару минут чешки забили шестой мяч – Катерина Басова. Только на 36-ой минуте наши отличились в третий раз – Валерия Литвиненко. Спустя минуту гол забила Анна Щербань.

Но на большее наших не хватило – 4:6 – второе поражение в группе, и похоже, за медали украинки уже не поборются.

Завтра последняя игра в группе против россиянок.