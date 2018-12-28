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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04167

Сумские хоккеистки снова проиграли на чемпионате Европы

Сегодня, 18 января, в Польше сборная Украины по индорхоккею сыграла второй матч в рамках молодежного чемпионата Европы среди женщин.

Соперницами нашей команды, почти полностью составленной из сумчанок, была сборная Чехии, которая в первом матче уступила россиянкам 4:6. Наши первый матч проиграли австрийкам 4:8.

На 5-й минуте украинки забили сразу два гола: счет открыла Валерия Зайцева, удвоила Алевтина Шалыгина. На 17-ой минуте чешки сократили разрыв в счете благодаря голу Натали Хайковой. Спустя две минуты счет сравнялся – отличилась Сюзана Семрадова.

На 23-й минуте чешки уже впереди – отличилась Николь Бабичка. Она же забила еще дважды на 27-ой минуте. Главный тренер украинок Светлана Макаева взяла тайм-аут, но он, похоже, не помог. Уже через пару минут чешки забили шестой мяч – Катерина Басова. Только на 36-ой минуте наши отличились в третий раз – Валерия Литвиненко. Спустя минуту гол забила Анна Щербань.

Но на большее наших не хватило – 4:6 – второе поражение в группе, и похоже, за медали украинки уже не поборются.

Завтра последняя игра в группе против россиянок.

Спорт Индорхоккей

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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