В Сумах патрульные устроили погоню за пьяным водителем (видео)

17 января, около 12 часов, экипаж патрульных получил сообщение о водителе Daewoo Lanos, который на улице 20 лет Победы осуществлял движение по полосе встречного движения. Заявитель сообщил, что на своем авто движется за легковушкой, которая быстро направляется в направлении улицы Прокофьева.
Стражи порядка получили приметы данного авто и поехали в направлении данной улицы. За считанные минуты легковушка доехал до улицы Сумской-Киевских дивизий, где водитель пытался скрыться в дворовой территории, однако с первого раза не смог осуществить безопасный поворот.
Патрульные полицейские заблокировали авто и задержали водителя. Он имел явные признаки сильного алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
На 35-летнего сумчанина инспекторы составили административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ч.2 ст. 122 (нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части) КоАП.
Водителя отстранили от управления, автомобиль эвакуировали на специальную площадку.
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