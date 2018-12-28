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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:32447

В Сумской колонии поймали инспектора с наркотиками

В Сумской исправительной колонии № 116 предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

17 января в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116) была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

Так, в ходе проведения режимно-оперативных мероприятий, сотрудниками оперативного отдела колонии, совместно с работниками УСР Национальной полиции в Сумской области, задержали инспектора отдела надзора и безопасности учреждения лейтенанта внутренней службы С., который при себе имел полиэтиленовый пакет белого цвета с неизвестным содержимым.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского ОП ГУНП в Сумской области. При осмотре пакета установлено, что внутри находились 4 полиэтиленовых пакета на застежке, из которых 2 - с кристаллообразным веществом белого цвета и 2 - с порошкообразным веществом белого цвета, 5 мобильных телефонов, 3 зарядных устройства к мобильным телефонам, 4 колоды игральных карт, смарт-часы, а также бутылка виски емкостью 0,5 л.

Сотрудника учреждения доставили в Сумской ОП ГУНП в Сумской области и составлены соответствующие материалы для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.

Право Колония № 116 Наркотики

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