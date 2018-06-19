В Сумах прошли «Игры патриотов» Во второй раз в Сумах состоялись военно-патриотические соревнования «Игры патриотов», посвященные Дню Соборности и 80-летию Сумской области.

В них приняли участие команды 4 профессионально-технических заведений, сумских школ № 15 и №26 и сумские кадеты.

Юные патриоты приняли участие в нескольких спортивных эстафетах, конкурсах на выносливость и силу. Победили самые сильные, ловкие, активные. Ими оказались лицеисты из кадетского корпуса им. И. Г. Харитоненко, которые и получили переходящий кубок. Вторыми были учащиеся Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна. А вот третье место разделили остальные другие команды-участницы, пишет сайт облсовета.