Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України

Уранці відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні у сквері по вул. Петропавлівській та до могил загиблих в зоні АТО, а на міському кладовищі всі зберуться на панахиду.
На 11.00 заплановано урочистий мітинг, покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку.
До Дня Соборності України в Сумському обласному академічному театрі драми та музичності комедії ім. М. С. Щепкіна о 15.00 розпочнуться урочисті збори за участі представників обласної влади, народних обранців, громадських активістів з врученням державних нагород та відзнак обласної ради та ОДА.
Відбудеться культурно-мистецьке свято. У ньому візьмуть участь і кращі хорові колективи області.
До участі в заходах запрошуються всі сумчани, гості міста, представники громадських організацій.
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