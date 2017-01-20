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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04298

Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України

У рамках відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на 22 січня в обласному центрі запланована низка заходів.

Уранці відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні у сквері по вул. Петропавлівській та до могил загиблих в зоні АТО, а на міському кладовищі всі зберуться на панахиду.

На 11.00 заплановано урочистий мітинг, покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку.

До Дня Соборності України в Сумському обласному академічному театрі драми та музичності комедії ім. М. С. Щепкіна о 15.00 розпочнуться урочисті збори за участі представників обласної влади, народних обранців, громадських активістів з врученням державних нагород та відзнак обласної ради та ОДА.

Відбудеться культурно-мистецьке свято. У ньому візьмуть участь і кращі хорові колективи області.

До участі в заходах запрошуються всі сумчани, гості міста, представники громадських організацій.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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