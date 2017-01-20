Як у Сумах відзначатимуть 100-річчя Соборності України У рамках відзначення 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки на 22 січня в обласному центрі запланована низка заходів.

Уранці відбудеться покладання квітів до пам’ятного знака Героям Небесної Сотні у сквері по вул. Петропавлівській та до могил загиблих в зоні АТО, а на міському кладовищі всі зберуться на панахиду.

На 11.00 заплановано урочистий мітинг, покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченку.

До Дня Соборності України в Сумському обласному академічному театрі драми та музичності комедії ім. М. С. Щепкіна о 15.00 розпочнуться урочисті збори за участі представників обласної влади, народних обранців, громадських активістів з врученням державних нагород та відзнак обласної ради та ОДА.

Відбудеться культурно-мистецьке свято. У ньому візьмуть участь і кращі хорові колективи області.

До участі в заходах запрошуються всі сумчани, гості міста, представники громадських організацій.