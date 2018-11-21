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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:59236

Конотопский горрайонный суд будет рассматривать дело о взятке судьи хозяйственного суда

Коллегия судей Сумского апелляционного суда удовлетворила представление главы Заречного районного суда г. Сумы о решении вопроса подсудности уголовного производства в отношении судьи Хозяйственного суда Сумской области.

Оценив возможности районных судов области образовать коллегию судей для рассмотрения дела, апелляционный суд передал материалы в производство Конотопского горрайонного суда.

Речь идет об экс-главе Хозяйственного суда Сумской области Александре Коваленко, которого обвиняют в просьбе предоставить для себя неправомерную выгоду в особо крупном размере за совершение в интересах того, кто предлагает неправомерную выгоду действий с использованием предоставленной ему власти (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч .2 ст.15 ч.4 ст. 368 УК Украины.

Право Александр Коваленко

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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