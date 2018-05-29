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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Переселенку, угрожавшую зарезать ребенка, оставили под стражей

Сумской апелляционный суд принял решение по делу переселенки из Донбасса, которая держала в заложниках ребенка.

17 января коллегия судей уголовной палаты Сумского апелляционного суда продолжила женщине срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей. По решению суда апелляционной инстанции, лицо на время рассмотрения апелляционной жалобы стороны обвинения будет находиться в Следственном изоляторе.

Напомним: в мае прошлого года обвиняемая взяла в заложники ребенка своей знакомой. Она зашла в квартиру потерпевшей и, увидев, что ребенок дома один, закрыла дверь изнутри. Женщина посадила малолетнего мальчика у открытого окна на стул и, удерживая его обеими руками, потребовала у его матери вернуть ей собственную дочь, которую накануне забрали в детский дом. Обвиняемая держала в руке нож и угрожала нанести ребенку телесные повреждения.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 147 ч. 2 УК Украины (захват и содержание в заложниках несовершеннолетнего) и ей назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы. С таким решением суда первой инстанции не согласилась сторона обвинения. Прокуратура подала апелляционную жалобу, которые просит отменить решение Заречного районного суда г. Сумы и назначить более суровое наказание, а именно 7 лет лишения свободы.

Дело будет рассматривать коллегия судей в составе: Олейник В.Б., Филонова Ю.А., Рунов В.Ю.

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