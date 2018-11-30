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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:13970

Взрыв в Сумах прокомментировали в ПЦУ

Сегодняшний взрыв страйкбольной гранаты в Спасо-Преображенском соборе в Сумах прокомментировали в Православной церкви Украины.

В связи с сообщениями в сети о том, что в Спасо-Преображенском соборе г. Сумы (в юрисдикции Московского Патриархата) 18 января во время вечернего праздничного богослужения в притворе храма произошел взрыв (по сообщениям очевидцев - взрывчатка была брошена в храм) - выражаем категорическое осуждение этого преступления. Слава Богу, что нет пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Лично Предстоятель Блаженнейший Митрополит Епифаний, другие официальные представители Церкви, и до Объединительного Собора, и после него многократно подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессиональных отношений, подчеркивая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным путем.

Вместе с тем известно, что до сих пор на заказ из государства-агрессора в Украине не раз совершались провокационные действия, направленные на разжигание религиозной или национальной розни. Ряд таких преступлений раскрыто и доказано, что их заказчики находятся заграницей.

Надеемся, что правоохранители найдут и привлекут виновных в преступлении, совершенном сегодня в Сумах, к ответственности. А всем, кто стоит за этим преступлением, независимо от того, какими мотивами они руководствовались, должны напомнить, что они совершили большой грех, ответственность за которое ложится на них перед Богом, сообщает пресс-служба ПЦУ.

Право Взрыв Взрыв в соборе ПЦУ

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