Сумские баскетболисты примут днепрян (трансляция)

Игра 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Начало игры в 18.00.
После 10 туров сумчане идут на 6-ом месте в турнирной таблице группы 1 с 6 победами и 12 поражениями. У днепрян на одну победу меньше и восьмое место из девяти.
Повторная игра пройдет в воскресенье, 20 января, - в 12.00.
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