Сумские баскетболисты примут днепрян (трансляция)

Игра 11-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдет в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Начало игры в 18.00.

После 10 туров сумчане идут на 6-ом месте в турнирной таблице группы 1 с 6 победами и 12 поражениями. У днепрян на одну победу меньше и восьмое место из девяти.

Повторная игра пройдет в воскресенье, 20 января, - в 12.00.



