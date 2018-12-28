В Сумской епархии ПЦУ осудили взрыв в Спасо-Преображенском соборе Заявление по поводу взрыва в Спасо-Преображенском храме города Сумы размещено на портале Сумской епархии православной церкви Украины.

«Дорогие братья и сестры во Христе, в связи с сообщениями в сети о взрыве в Спасо-Преображенском храме города Сумы (УПЦ МП) 18 января 2019 года, управляющий Сумской епархией Православной Церкви Украины от имени епархии и православных верующих города и области выражает категорическое осуждение этого преступления.

Верующие Сумщины разделяют позицию, неоднократно высказанную Блаженнейшим митрополитом Епифанием и другими официальными представителями Церкви о недопустимости актов насилия на почве межконфессиональных отношений.

Призываем верующих Православной Церкви сохранять спокойствие и не поддаваться на подобные провокации, ведь известно, что сегодня они выгодны исключительно государству-агрессору и его сателлитам внутри Украины. Подобные факты направлены на разжигание религиозной и национальной вражды и срыв мирного объединения верующих вокруг автокефальной поместной Православной Церкви Украины.

Напоминаем, что подобные провокации в городе происходят не впервые. В конце марта 2018 года в городе распространялись слухи о намерениях захватить Троицкий собор города. В конце февраля 2014 года, с набатными колоколами звучали заявления Московской Патриархии, что в городе Сумы горит их кафедральный собор. Это же было и с пропажей чудотворной иконы, которая находилась в Спасо-Преображенском соборе.

Напоминаем, что еще весной 2018 года СБУ в средствах массовой информации, было сообщено о подготовке фейковых захватов храмов и других религиозных провокаций одной из конфессий.

Обращаемся к Вам, дорогие братья и сестры с призывом трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на провокации. Уверены, что правоохранители найдут виновных в этом преступлении и привлекут их к ответственности. Ни одна верующая и любящая Бога душа не решится на подобное преступление», - говорится в сообщении.